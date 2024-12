Strandtent onbereikbaar geworden door storm: 'Heel frustrerend dit'

De winterstorm van vrijdag heeft zware schade aangericht bij het strand van Camperduin in Noord-Holland. Toegangswegen zijn volledig weggespoeld, en betonnen platen zijn ingestort. Strandvonder Marco Snijders waarschuwt al jaren voor de kwetsbaarheid van dit gebied en zegt dat de ernst vaak wordt onderschat. "De situatie is toch wel gevaarlijk", stelt hij.

Op beelden is te zien hoe het strand is gehavend door de storm, een strandpaviljoen heeft schade. "De grote platen liggen hier in het water", vertelt eigenaar Arthur Dontje van strandpaviljoen Prince George over de schade. De ondernemer vreest voor een evenement dat hij maandag heeft. "De toegangswegen moeten vrij zijn. We hebben de strandtent al een keer moeten verplaatsen, dat was volgens de autoriteiten de beste plek. Nou je ziet het. Niet dus", vertelt de ondernemer. Het is heel frustrerend zo stelt hij. "Ik heb er in totaal 6,5 miljoen euro in geïnvesteerd. De vorige eigenaar is al weggetreiterd door de gemeente."

Bekijk de beelden van de beschadigde strandopgang in de video hierboven.

Onbereikbaar

Marco Snijders is hulpstrandvonders in de gemeente Bergen en legt uit dat de hoge golven van de storm dit hebben veroorzaakt. "Daardoor is een hoop zand weggespoeld en is de strandtent Prince George in de problemen gekomen. Het zand onder de betonnen platen is weggespoeld en daarom is de strandtent nu onbereikbaar voor het publiek."