Bijzondere beelden uit Holwert: dieren vluchten voor hoogwater

De storm van vrijdag heeft niet alleen invloed op mensen en spullen, ook de dieren in onze natuur hebben er last van. Zo ook in het Friese plaatsje Holwert waar het water zo hoog is komen te staan dat dieren zoals hazen en muizen al zwemmend moeten vluchten. De beelden leveren mooie natuurbeelden op, maar voor de beestjes is het geen pretje.

Een correspondent ter plaatste filmt het hele tafereel en er is goed te zien op de beelden dat de diertjes droge heuveltjes proberen op te zoeken.

Een automobilist heeft ook pech. Te zien is hoe zijn auto langzaam onderwater raakt.