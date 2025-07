Scholen korten lesdagen in om hoge temperaturen

Veel scholen in het land hebben hun lesdagen ingekort. Ze vinden het met de hitte niet verantwoord om de lessen in de middag te laten doorgaan. Vooral dinsdag en woensdag kan het extreem warm worden, met verwachte temperaturen ruim boven de 35 graden in het zuiden van het land.

Scholen die een tropenrooster draaien, hebben ouders laten weten dat de kinderen rond het middaguur naar huis mogen. "Alle Delta-scholen hanteren vanwege de verwachte warmte een aangepast rooster", laat bijvoorbeeld scholengroep Delta in Oosterhout weten. Ook in onder meer Utrecht, Tilburg, Moerdijk en de Limburgse gemeente Roerdalen zijn scholen deze dagen eerder uit, meestal om 12.00 of 12.30 uur.

Ook in het hoger onderwijs zijn er aanpassingen. Zo laat de Radboud Universiteit weten dat toetsen naar de ochtend worden verschoven.

Een tropenrooster vanwege de hitte komt vaker voor, zo is te zien in bovenstaande video.

Basisscholen bieden opvang op school aan voor kinderen die niet opgehaald kunnen worden, of bijvoorbeeld naar de buitenschoolse opvang gaan. Dat zijn ze verplicht. Ook moeten ze voldoen aan het minimale aantal lesuren in een jaar tijd.

"Veiligheid staat altijd voorop, ook in het onderwijs", benadrukt het ministerie van Onderwijs. "Als schoolbesturen van mening zijn dat door weersomstandigheden de veiligheid op school (of onderweg naar of van school) in het gedrang kan komen, dan staat het hen vrij om passende maatregelen te nemen." Dat is "maatwerk", want in het ene deel van het land kan het weer anders zijn dan elders.

Scholen kunnen er ook voor kiezen de lesdag eerder te beginnen. "We vertrouwen hierbij op het professionele oordeel van de school", aldus het ministerie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

ANP