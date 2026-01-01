Nieuwjaarsduik Scheveningen afgelast om harde wind

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat donderdag niet door vanwege de harde wind, meldt de organisatie. Die meldt dat langs de kust windkracht 7 waait. Door de wind voldoet het evenement niet meer aan de vergunningseisen van de gemeente Den Haag.

Jaarlijks doen zo'n 10.000 mensen mee aan de duik in zee om het nieuwe jaar in te luiden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen was dit jaar ook van plan deel te nemen. Van Zanen noemt de afgelasting "teleurstellend", maar heeft er alle begrip voor. "De veiligheid van deelnemers en organisatie staat altijd voorop."

Niet op eigen houtje

De reddingsbrigade roept op om niet op eigen houtje het water in te gaan. "Als je het doet, breng je jezelf in levensgevaar, en de hulpverleners ook, als die je moeten komen redden", waarschuwt Shane Stam van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. De editie van vorig jaar werd ook afgelast vanwege de harde wind.

Ook op andere plekken in het land zijn er Nieuwjaarsduiken afgelast door het onstuimige weer, waaronder in Wassenaar. Daarnaast werden er woensdag al bekend gemaakt dat er in diverse plaatsen, waaronder Oldenzaal, Nijeveen, Almelo en Hengelo, geen Nieuwjaarsduik kon plaatsvinden. Daar lag namelijk te veel ijs.