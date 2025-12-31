Volg Hart van Nederland
Nieuwjaarsduik in meerdere plaatsen afgelast vanwege vrieskou

Vandaag, 16:50

De ijsvereniging in het Drentse dorp Nijeveen bij Meppel heeft de nieuwjaarsduik afgezegd, omdat er te veel ijs op de duiklocatie ligt. En de club is niet de enige; op meer plaatsen gaan de traditionele koude plonsen niet door vanwege ijs.

De ijs- en skeelerclub Nijeveen organiseert jaarlijks een nieuwjaarsduik op de baan van de club, maar moet nu noodgedwongen een jaar overslaan. "Het klinkt misschien gek voor een ijsclub… maar er ligt te veel ijs!", aldus de club op de site. Ook in Almelo, Oldenzaal, Hengelo, Didam, Varsseveld en Mierlo ligt te veel ijs om de duik te laten doorgaan.

Vorig jaar werd de nieuwjaarsduik ook in meerdere plaatsen afgelast. Op veertig plaatsen kon de plons in het (zee)water niet doorgaan, maar op 130 andere locaties ging die wel door. Zoals in het Drentse Noord-Sleen, daar doken zo'n honderd mensen het ijskoude water in:

In het Drentse Noord-Sleen ging de nieuwjaarsduik wél door
In het Drentse Noord-Sleen ging de nieuwjaarsduik wél door

Mensen uit Heemstede duiken op 1 januari traditiegetrouw in de Noordzee, maar ook daar is de duik afgezegd. Het wordt mogelijk windkracht 5 of 6 aan de kust en volgens de organisatie komt daarmee de veiligheid van deelnemers in het geding.

Door ANP

