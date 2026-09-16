Rustig orkaanseizoen: wat betekent dat voor ons herfstweer?

Het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan verloopt dit jaar uitzonderlijk rustig. Halverwege september is er nog geen enkele orkaan ontstaan. Dat is bijzonder, maar ook voor ons in Nederland interessant. Want restanten van tropische stormen en orkanen kunnen in het najaar juist een grote rol spelen in ons herfstweer.

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Normaal gesproken draait het Atlantische orkaanseizoen rond deze tijd op volle toeren. Het zeewater is warm en levert volop energie voor tropische stormen. Dit jaar zijn er al wel een paar tropische stormen geweest, maar geen enkele wist uit te groeien tot een orkaan. Zo laat in het seizoen is dat, sinds we de atmosfeer met satellieten in de gaten houden, niet eerder voorgekomen.

El Niño zit de orkanen dwars

Een belangrijke oorzaak vinden we duizenden kilometers verderop, boven de Stille Oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Daar is sprake van El Niño, een periodieke sterke opwarming van het zeewater rond de evenaar. Hierdoor veranderen luchtstromingen over een groot deel van de wereld.

Boven de Atlantische Oceaan zorgt dat voor meer windschering. Dat wil zeggen dat wind op verschillende hoogtes uit andere richtingen waait en met andere snelheden. Zware buien worden als het ware uit elkaar geblazen voordat ze zich goed kunnen organiseren tot een tropische depressie. Daarbij komt dat de lucht boven delen van de Atlantische Oceaan ook nog eens relatief droog is. De verwachting is dat de huidige El Niño dit najaar ook ongekend hevig zal zijn.

Wat betekent het rustige orkaanseizoen voor Nederland?

Orkanen blijven natuurlijk ver weg van Nederland, maar uiteindelijk kunnen ze ook ons weer beïnvloeden. In het najaar buigen tropische stormen en orkanen op de Atlantische Oceaan namelijk regelmatig af naar het noordoosten.

Op weg naar ons deel van Europa verliezen ze boven het koelere zeewater hun tropische eigenschappen, maar eenmaal aangekomen in Nederland kunnen ze nog voor onstuimig en nat herfstweer zorgen.

Kan er dit jaar nog een orkaan ontstaan?

Of de Atlantische Oceaan dit jaar helemaal zonder orkaan blijft, moet nog maar blijken. Het officiële orkaanseizoen loopt nog tot eind november en de omstandigheden kunnen nog wel wat veranderen. Voorlopig is de huidige 'orkaanstilte' bijzonder opmerkelijk, omdat we normaal gesproken in deze tijd van het jaar de ene na de andere tropische storm zien verschijnen.

Wat daar op die verre Atlantische Oceaan de komende weken gebeurt, bepaalt dus voor een groot deel of de Nederlandse herfst echt op stoom komt.