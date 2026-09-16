OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rustig orkaanseizoen: wat betekent dat voor ons herfstweer?

Rustig orkaanseizoen: wat betekent dat voor ons herfstweer?

Extreem weer

Vandaag, 09:41

Het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan verloopt dit jaar uitzonderlijk rustig. Halverwege september is er nog geen enkele orkaan ontstaan. Dat is bijzonder, maar ook voor ons in Nederland interessant. Want restanten van tropische stormen en orkanen kunnen in het najaar juist een grote rol spelen in ons herfstweer.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Normaal gesproken draait het Atlantische orkaanseizoen rond deze tijd op volle toeren. Het zeewater is warm en levert volop energie voor tropische stormen. Dit jaar zijn er al wel een paar tropische stormen geweest, maar geen enkele wist uit te groeien tot een orkaan. Zo laat in het seizoen is dat, sinds we de atmosfeer met satellieten in de gaten houden, niet eerder voorgekomen.

El Niño zit de orkanen dwars

Een belangrijke oorzaak vinden we duizenden kilometers verderop, boven de Stille Oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Daar is sprake van El Niño, een periodieke sterke opwarming van het zeewater rond de evenaar. Hierdoor veranderen luchtstromingen over een groot deel van de wereld.

Boven de Atlantische Oceaan zorgt dat voor meer windschering. Dat wil zeggen dat wind op verschillende hoogtes uit andere richtingen waait en met andere snelheden. Zware buien worden als het ware uit elkaar geblazen voordat ze zich goed kunnen organiseren tot een tropische depressie. Daarbij komt dat de lucht boven delen van de Atlantische Oceaan ook nog eens relatief droog is. De verwachting is dat de huidige El Niño dit najaar ook ongekend hevig zal zijn.

Wat betekent het rustige orkaanseizoen voor Nederland?

Orkanen blijven natuurlijk ver weg van Nederland, maar uiteindelijk kunnen ze ook ons weer beïnvloeden. In het najaar buigen tropische stormen en orkanen op de Atlantische Oceaan namelijk regelmatig af naar het noordoosten.

Op weg naar ons deel van Europa verliezen ze boven het koelere zeewater hun tropische eigenschappen, maar eenmaal aangekomen in Nederland kunnen ze nog voor onstuimig en nat herfstweer zorgen.

Kan er dit jaar nog een orkaan ontstaan?

Of de Atlantische Oceaan dit jaar helemaal zonder orkaan blijft, moet nog maar blijken. Het officiële orkaanseizoen loopt nog tot eind november en de omstandigheden kunnen nog wel wat veranderen. Voorlopig is de huidige 'orkaanstilte' bijzonder opmerkelijk, omdat we normaal gesproken in deze tijd van het jaar de ene na de andere tropische storm zien verschijnen.

Wat daar op die verre Atlantische Oceaan de komende weken gebeurt, bepaalt dus voor een groot deel of de Nederlandse herfst echt op stoom komt.

Door Dennis Wilt

Lees ook

Zon maakt plaats voor buien: lokaal ook kans op onweer
Weerbericht
Zon maakt plaats voor buien: lokaal ook kans op onweer
Nazomer tijdelijk voorbij: later in september weer warmer
Weerbericht
Nazomer tijdelijk voorbij: later in september weer warmer
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.