Nazomer tijdelijk voorbij: later in september weer warmer

We zijn de nieuwe werkweek aangenaam warm begonnen en vandaag doet de nazomer er nog een schepje bovenop, met lokaal zelfs 28 graden. Toch is deze zomerse opleving maar van korte duur. Vanaf morgen blijft de temperatuur weer onder de 20 graden en is het wisselvallig. Toch geeft de nazomer zich niet zomaar gewonnen.

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Ondanks de warmte van deze dagen merk je dat de 'R' alweer in de maand zit. De zon komt steeds later op en gaat ook eerder onder. Doordat de nachten langer worden, kan het ook meer afkoelen en wordt het vochtiger, met in de vroege ochtend vaker dauw en mist. Overdag heeft de zon minder uren de tijd om op te warmen, dus gemiddeld wordt het in september alweer een paar graden minder warm dan in de laatste zomermaand. Zo is er ook een groot verschil tussen begin en eind september. Toch lijkt het nu juist later deze maand weer warmer te worden.

Najaar in Nederland wordt steeds warmer

Ons klimaat verandert, dat hebben we dit jaar allemaal aan den lijve ondervonden. De zomer van 2026 was de warmste zomer die we in Nederland ooit hebben gemeten. Maar de opwarming is ook in de herfst- en wintermaanden te merken.

Uit metingen blijkt namelijk dat het najaar in Nederland in de afgelopen eeuw gemiddeld ook twee graden warmer is geworden. Na de zomer is de herfst het seizoen dat het sterkst opwarmt. De temperatuur in september is momenteel te vergelijken met die in juni van de vorige eeuw. Je merkt dat de seizoenen verschuiven en dat het zomerhalfjaar langer wordt.

Warme Noordzee zorgt voor hevigere buien

Niet alleen het land, maar ook de Noordzee voor onze kust warmt verder op. Afgelopen zomer bereikte de Noordzee zelfs een recordtemperatuur van 21,5 graden, gemeten op het meetplatform Lichteiland Goeree, dat ongeveer 30 kilometer uit de kust bij Hoek van Holland ligt. In het najaar blijft het zeewater nog lang warm en dat zorgt voor extra verdamping, wat uiteindelijk ook weer extra en hevigere buien oplevert langs de kust, die vervolgens landinwaarts trekken.

Met een wind van zee hebben we deze week dus even een dipje qua temperatuur en nattigheid, maar als in de loop van volgende week de wind weer aflandig wordt, kunnen we opnieuw droger, zonniger en warmer nazomerweer verwachten.