OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zomers warme Prinsjesdag tot 28 graden, daarna slaat weer om

Weerbericht

Vandaag, 06:56

Het wordt dinsdag een vochtige en klamme Prinsjesdag. Na lokaal wat mist in de ochtend stijgt de temperatuur in het binnenland naar 25 tot 28 graden. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon flink. Het westen en noordwesten krijgen meer bewolking en in het noordwesten kan later regen vallen. Daar blijft het met 21 tot 24 graden ook koeler.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

In de avond en nacht valt in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Op andere plaatsen blijft het meestal droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden.

Woensdag begint in het westen en noorden met enkele buien. Ook in Zuid-Limburg is een bui mogelijk. In de middag neemt de kans op buien op meerdere plaatsen toe en in het binnenland kan daarbij onweer voorkomen. Met 18 tot 19 graden is het flink koeler dan dinsdag.

Wisselvallig richting het weekend

De rest van de week blijft het wisselvallig met enkele buien en af en toe zon. De temperatuur ligt rond 18 graden. Aan de kust staat een vrij stevige wind uit het westen tot zuidwesten.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.