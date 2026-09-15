Zomers warme Prinsjesdag tot 28 graden, daarna slaat weer om

Het wordt dinsdag een vochtige en klamme Prinsjesdag. Na lokaal wat mist in de ochtend stijgt de temperatuur in het binnenland naar 25 tot 28 graden. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon flink. Het westen en noordwesten krijgen meer bewolking en in het noordwesten kan later regen vallen. Daar blijft het met 21 tot 24 graden ook koeler.

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In de avond en nacht valt in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Op andere plaatsen blijft het meestal droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden.

Woensdag begint in het westen en noorden met enkele buien. Ook in Zuid-Limburg is een bui mogelijk. In de middag neemt de kans op buien op meerdere plaatsen toe en in het binnenland kan daarbij onweer voorkomen. Met 18 tot 19 graden is het flink koeler dan dinsdag.

Wisselvallig richting het weekend

De rest van de week blijft het wisselvallig met enkele buien en af en toe zon. De temperatuur ligt rond 18 graden. Aan de kust staat een vrij stevige wind uit het westen tot zuidwesten.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.