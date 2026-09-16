Zon maakt plaats voor buien: lokaal ook kans op onweer

Woensdag is het gedaan met de korte zomerse opleving. Waar we begin van de week nog veel konden genieten van de zon en hogere temperaturen, gaan de komende dagen wisselvalliger verlopen. Ondanks de (onweers)buien is er ook nog ruimte voor de zon.

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In de ochtend trekken enkele buien van west naar oost over Nederland. Vooral in het oosten schijnt eerst nog geregeld de zon, zodra lokale mistbanken zijn verdwenen. Ook elders breekt de zon tussen de buien door af en toe door.

In de middag vallen verspreid opnieuw buien en daarbij is lokaal kans op onweer. Met een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het maximaal 19 graden. In de avond wordt het droger. 's Nachts kan in het noorden nog een bui vallen en koelt het af naar zo'n 10 graden landinwaarts en 15 graden aan zee.

Meer regen op donderdag

Donderdag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanaf de middag regent het vooral in het westen en noorden en in de avond wordt het ook in het oosten nat. Bij een stevige zuidwestenwind komt de temperatuur uit rond 18 graden.

Wil je weten wat het weer komend weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.