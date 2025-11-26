Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ook voor de avond code geel in noorden van het land door dichte mist

Extreem weer

Vandaag, 17:57

Link gekopieerd

In de noordelijke provincies geldt woensdag een weerswaarschuwing door kans op dichte mist. In eerste instantie gaf het KNMI code geel uit voor de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel. Daar heeft het weerinstituut later Flevoland en Noord-Holland aan toegevoegd.

Dichte mist kan plaatselijk het zicht verminderen tot 200 meter. Voornamelijk het verkeer in de avondspits kan daar last van hebben. De ANWB roept chauffeurs dan ook op daar rekening mee te houden.

In de ochtend was er ook al sprake van code geel door dichte mist. Nu ging de waarschuwing om 15.00 uur in en geldt deze voor de drie provincies aan de Duitse grens tot 23.00 uur. Het KNMI verwacht dat de mist in de andere provincies rond 21.00 uur wegtrekt.

Door ANP

Lees ook

Code geel in noordelijk deel Nederland: mist kan lokaal hardnekkig blijven hangen
Code geel in noordelijk deel Nederland: mist kan lokaal hardnekkig blijven hangen
Mist in het verkeer: wanneer mogen de mistlampen aan?
Mist in het verkeer: wanneer mogen de mistlampen aan?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.