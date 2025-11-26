Ook voor de avond code geel in noorden van het land door dichte mist

In de noordelijke provincies geldt woensdag een weerswaarschuwing door kans op dichte mist. In eerste instantie gaf het KNMI code geel uit voor de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel. Daar heeft het weerinstituut later Flevoland en Noord-Holland aan toegevoegd.

Dichte mist kan plaatselijk het zicht verminderen tot 200 meter. Voornamelijk het verkeer in de avondspits kan daar last van hebben. De ANWB roept chauffeurs dan ook op daar rekening mee te houden.

In de ochtend was er ook al sprake van code geel door dichte mist. Nu ging de waarschuwing om 15.00 uur in en geldt deze voor de drie provincies aan de Duitse grens tot 23.00 uur. Het KNMI verwacht dat de mist in de andere provincies rond 21.00 uur wegtrekt.