Code geel in het noorden: mist kan lokaal hardnekkig blijven hangen

In het noorden van het land begint de woensdagochtend met hardnekkige mist. Vooral in Friesland, Groningen en Drenthe trekken dichte mistbanken over, die het zicht flink beperken. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Plaatselijk kan het zicht teruglopen tot minder dan 200 meter. Dat maakt de ochtenduren voor weggebruikers extra opletten, zeker op N-wegen en landroutes waar mistbanken onverwacht kunnen opduiken.

De mist kan lokaal lang blijven hangen, maar in de loop van de ochtend klaart het langzaam op. Volgens het KNMI wordt het zicht naar verwachting na 10.00 uur geleidelijk beter.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Later meer ruimte voor de zon

Zodra de zon meer grip krijgt, ontstaat er ruimte voor wat opklaringen. De middag verloopt rustiger met meer zicht en een overwegend droge atmosfeer. In de kustgebieden wisselen wolken en zon elkaar al wat vaker af. De zon krijgt later op de dag meer ruimte, al kan de mist in het noordoosten lang blijven plakken.

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen