Code geel in het noorden: mist kan lokaal hardnekkig blijven hangen

Vandaag, 06:18

In het noorden van het land begint de woensdagochtend met hardnekkige mist. Vooral in Friesland, Groningen en Drenthe trekken dichte mistbanken over, die het zicht flink beperken. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Plaatselijk kan het zicht teruglopen tot minder dan 200 meter. Dat maakt de ochtenduren voor weggebruikers extra opletten, zeker op N-wegen en landroutes waar mistbanken onverwacht kunnen opduiken.

De mist kan lokaal lang blijven hangen, maar in de loop van de ochtend klaart het langzaam op. Volgens het KNMI wordt het zicht naar verwachting na 10.00 uur geleidelijk beter.

Later meer ruimte voor de zon

Zodra de zon meer grip krijgt, ontstaat er ruimte voor wat opklaringen. De middag verloopt rustiger met meer zicht en een overwegend droge atmosfeer. In de kustgebieden wisselen wolken en zon elkaar al wat vaker af. De zon krijgt later op de dag meer ruimte, al kan de mist in het noordoosten lang blijven plakken.

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen

