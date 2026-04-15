KNMI zoekt nieuwe stormnamen: komt jouw naam op de lijst?

Het stormseizoen in Nederland loopt op zijn einde, maar bij het KNMI zijn ze nu al volop bezig met het nieuwe seizoen. Het weerinstituut is namelijk gestart met het verzamelen van nieuwe stormnamen voor 2026 en 2027, laat meteoroloog Robert de Vries weten.

Die namen zijn niet zomaar een grappig detail. Stormen krijgen pas een naam als er echt gevaar dreigt, bijvoorbeeld bij code oranje en rood. Dat helpt om mensen sneller alert te maken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op slecht weer.

Stormnamen

Het KNMI stelt de lijst niet alleen samen. Samen met weerdiensten uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt elk jaar een nieuwe namenlijst gemaakt, met daarop voor iedere letter van het alfabet een naam (behalve de letters 'Q', 'U', 'X', 'Y' en 'Z'). Nederland levert zeven namen aan, net als de andere landen, waarmee je op 21 namen uitkomt. Zo bracht het KNMI afgelopen stormseizoen de namen Chandra, Eddie, Hannah, Janna, Lilith, Nico en Wubbo.

Als een storm al een naam heeft gekregen in Ierland of het Verenigd Koninkrijk, dan neemt Nederland die naam over. Dat werkt ook andersom. De meeste stormen komen in ons land voor tussen oktober en april.

Het insturen van je naam

Wie een naam wil inzenden, moet wel aan regels voldoen. Namen van het Britse of Nederlandse koningshuis zijn niet toegestaan (helaas geen storm Maxima of William dus). Ook namen die in het Engels een andere betekenis kunnen hebben (zoals Floor, Joke of Dick) vallen af.

Met alleen een goede naam ben je er nog niet. Je moet er ook een goed verhaal bij hebben, "want alleen ‘omdat ik zo heet’ is niet genoeg", aldus het KNMI.

Een jury van het KNMI beslist uiteindelijk welke namen op de lijst komen. Je kunt je naam insturen tot 7 mei.