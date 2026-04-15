Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

KNMI zoekt nieuwe stormnamen: komt jouw naam op de lijst?

Extreem weer

Vandaag, 16:00 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Het stormseizoen in Nederland loopt op zijn einde, maar bij het KNMI zijn ze nu al volop bezig met het nieuwe seizoen. Het weerinstituut is namelijk gestart met het verzamelen van nieuwe stormnamen voor 2026 en 2027, laat meteoroloog Robert de Vries weten.

Die namen zijn niet zomaar een grappig detail. Stormen krijgen pas een naam als er echt gevaar dreigt, bijvoorbeeld bij code oranje en rood. Dat helpt om mensen sneller alert te maken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op slecht weer.

Stormnamen

Het KNMI stelt de lijst niet alleen samen. Samen met weerdiensten uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt elk jaar een nieuwe namenlijst gemaakt, met daarop voor iedere letter van het alfabet een naam (behalve de letters 'Q', 'U', 'X', 'Y' en 'Z'). Nederland levert zeven namen aan, net als de andere landen, waarmee je op 21 namen uitkomt. Zo bracht het KNMI afgelopen stormseizoen de namen Chandra, Eddie, Hannah, Janna, Lilith, Nico en Wubbo.

Als een storm al een naam heeft gekregen in Ierland of het Verenigd Koninkrijk, dan neemt Nederland die naam over. Dat werkt ook andersom. De meeste stormen komen in ons land voor tussen oktober en april.

Het insturen van je naam

Wie een naam wil inzenden, moet wel aan regels voldoen. Namen van het Britse of Nederlandse koningshuis zijn niet toegestaan (helaas geen storm Maxima of William dus). Ook namen die in het Engels een andere betekenis kunnen hebben (zoals Floor, Joke of Dick) vallen af.

Met alleen een goede naam ben je er nog niet. Je moet er ook een goed verhaal bij hebben, "want alleen ‘omdat ik zo heet’ is niet genoeg", aldus het KNMI.

Een jury van het KNMI beslist uiteindelijk welke namen op de lijst komen. Je kunt je naam insturen tot 7 mei.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Van Amy tot Wubbo: dit zijn de stormnamen van het nieuwe seizoen
Stormseizoen deze week van start: dit zijn de nieuwe stormnamen
Na Corrie, Dudley en Eunice krijgen we Franklin: wanneer krijgt een storm een naam?
Storm Corrie is vernoemd naar eerste vrouwelijke meteoroloog: 'Ze mogen míj er niet op aankijken!'
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.