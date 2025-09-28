Terug

Code geel vanwege dichte mist in groot deel van het land

Extreem weer

Vandaag, 08:39

In grote delen van het land geldt zondagochtend code geel vanwege dichte mist. Plaatselijk zou het zicht minder dan 200 meter kunnen worden, wat voor gevaarlijke situaties op de weg kan zorgen.

De waarschuwing geldt tot 10.00 uur voor een flink deel van Nederland: Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. In de overige provincies en de Waddeneilanden valt de overlast mee.

Naar verwachting zal de mist tegen het einde van de ochtend oplossen.

