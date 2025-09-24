Terug

Zonnig recordjaar op komst: Nederland nu al over gemiddeld aantal zonuren heen

Weerbericht

Vandaag, 16:56

Het rustige herfstweer van de komende dagen zorgt niet alleen voor aangename wandelmomenten, maar bevestigt ook een opvallende trend. Nederland telt dit jaar nu al meer zonuren dan in een heel gemiddeld jaar, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Normaal komt de zon in twaalf maanden zo’n 1800 uur tevoorschijn. Maar dit jaar staat de teller al op 1880 uren, terwijl we nog ruim drie maanden voor de boeg hebben. Daarmee lijkt 2025 af te stevenen op een plek in de top drie zonnigste jaren ooit. Het record uit 2022, toen de zon maar liefst 2233 uur scheen, staat voorlopig nog stevig op nummer één.

Meer zon door schonere lucht

De toename van zonneschijn is geen toeval. Sinds de jaren '80 is de lucht in Nederland steeds schoner geworden. Dat komt doordat industrie en verkeer minder roet, zwavel en fijnstof uitstoten. Zulke vervuilende deeltjes weerkaatsen normaal een deel van het zonlicht, maar door de afname bereiken nu meer zonnestralen het aardoppervlak.

Schonere lucht heeft nog een effect: er ontstaan minder wolken en mist. Mist is in feite niets anders dan een wolk die op de grond hangt, en voor de vorming van zulke wolken zijn vuildeeltjes nodig. Nu die er steeds minder zijn, krijgen de zonnestralen vaker vrij spel.

Volgens Wilt verklaart dit waarom ons land de laatste decennia steeds zonniger is geworden. Met de huidige trend lijkt de kans groot dat Nederland opnieuw een zonnig recordjaar kan bijschrijven.

