Voor het eerst in 30 jaar is er kans op een nieuwjaarsstorm

Het KNMI heeft vanwege zware windstoten op 1 januari code geel verder uitgebreid. Ook in Zuid-Holland, Friesland en Groningen geldt de waarschuwing. Dit stormachtige weer kan ook zorgen voor een eerste nieuwjaarsstorm in 30 jaar.

Dit is het weerbericht voor oudejaars- en nieuwjaarsdag (zie video).

Volgens weervrouw Laura Osinga worden windstoten aan zee tot wel 105 kilometer per uur verwacht.

Hier geldt code geel: Noord-Holland: van 23.00 uur dinsdagavond tot woensdag 17.00 uur

Waddengebied: van 23.00 uur dinsdagavond tot woensdag 15.00 uur

Zuid-Holland: woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur

IJsselmeergebied: woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Friesland: woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Groningen: woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Mochten deze stoten tot windkracht 9 komen, dan is er sprake van een storm. Die kans is volgens Rico Schröder van Weerplaza "zeker aanwezig", zegt hij tegen NU.nl. "Dat zou de eerste nieuwjaarsstorm in 30 jaar tijd zijn", zegt Schröder. De laatste storm op Nieuwjaarsdag vond plaats in 1995. De storm zal waarschijnlijk geen naam krijgen, en dus ook weinig impact hebben, aldus Schröder.