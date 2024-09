Lucht kleurt paars en roze: Noorderlicht weer in Nederland te zien

Wat een prachtige lucht was er donderdag- op vrijdagnacht weer te zien in Nederland. Het Noorderlicht kleurde de lucht opnieuw roze en paars. Zeker in het noorden van het land was de purperen hemel goed te zien.

Op sociale media deelden mensen donderdagavond massaal al prachtige plaatjes van de purperen hemel.

Of het Noorderlicht ook vrijdagavond te zien is, is nog onbekend.

Videocorrespondent Jaring Rispens maakte een prachtige timelapse van het natuurfenomeen, die te zien is in bovenstaande video.