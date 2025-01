Limburg bereidt zich voor: water in Maas stijgt snel door sneeuw

Waterschap Limburg voorspelt dat het water in de Maas flink zal stijgen na de sneeuwval van donderdag. Rond het middaguur heeft de organisatie besloten om de crisisorganisatie in te richten en voorzorgsmaatregelen te nemen. Rijkswaterstaat verwacht dat in de loop van de avond de waterstand van de Maas in Maastricht zijn piek zal bereiken.

De sneeuwval in Limburg zorgde voor mooie plaatjes, maar ook voor gevaar. Dat is te zien in de bovenstaande video.

Rond de middag waren er nog weinig problemen in de Limburgse beeksystemen, maar in de ochtend is er veel sneeuw gevallen in de regio. Bij sneeuw is de snelheid waarop de beken stijgen langzamer dan bij regenval. Het waterschap verwacht dat er voornamelijk meer water vanuit België de Maas in zal stromen.

Maatregelen

Aan het begin van de donderdagmiddag is zo'n 15 kubieke meter water per seconde afgevoerd door de Geul, die ten oosten van de Maas stroomt. Dat is nog ruim onder de alarmeringswaarde. De verwachting is dat dit donderdagmiddag eerst toeneemt, maar later ook weer afneemt. Waterschap Limburg zegt de situatie "nauwlettend in de gaten" te houden en alvast maatregelen te nemen, waaronder het plaatsen van pompen en het dichtzetten van coupures, zoals doorgangen in dijken worden genoemd.

Hart van Nederland / ANP