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Komende dagen code geel in meerdere provincies vanwege hitte

Extreem weer

Vandaag, 09:04

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Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg code geel afgegeven vanwege de naderende hitte. Komende dagen worden in zuidoosten en oosten maximumtemperaturen tot 35 graden verwacht. Code geel geldt in ieder geval tot en met vrijdag.

Woensdag wordt het naar verwachting de warmste dag van de maand juli, en mogelijk wordt ook een nieuw datumrecord voor 29 juli gevestigd. Woensdagmiddag loopt de temperatuur op naar 30 tot 35 graden, en in het zuiden kan het lokaal zelfs 36 graden worden.

In bovenstaande video zie je het weerbericht voor de komende dagen.

Hitte komende dagen

Ook donderdag wordt het warm. In het zuidoosten en oosten worden temperaturen tot 32 graden verwacht. De dagen erna zakt de temperatuur weer, maar vanaf zondag volgt mogelijk opnieuw een zeer warme periode met op maandag op veel plaatsen 30 tot 35 graden.

In de provincies waar code geel geldt, wordt door het KNMI onder meer geadviseerd om extra op ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te letten. Ook wordt aangeraden om je woning koel te houden en overdag ramen en deuren te sluiten.

Door Redactie Hart van Nederland

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