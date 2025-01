KNMI waarschuwt: weer in Nederland wordt steeds grilliger

Het weer in Nederland wordt steeds grilliger, en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Dat schrijft het KNMI in het rapport De staat van ons klimaat. Directeur Maarten van Aalst is duidelijk: "Een grilliger klimaat is onze nieuwe realiteit." Volgens het weerinstituut moeten we ons voorbereiden op extremen die we nog nooit eerder hebben meegemaakt, zoals hevigere regenval en een sneller stijgende zeespiegel.

Het KNMI bevestigt dat 2024 gemiddeld net zo warm was als recordjaar 2023. Opvallend genoeg gebeurde dit zonder hittegolf en met slechts vier tropische dagen. De oorzaak? De minimumtemperaturen lagen ongekend hoog.

In De Bilt was er geen enkele ijsdag – voor het tweede jaar op rij. Dat is sinds het begin van de metingen in 1901 niet eerder voorgekomen. Ook het aantal vorstdagen, waarop het kwik een deel van de dag onder nul komt, was lager dan ooit: slechts 23 dagen.

Nederland steeds natter

Nederland krijgt niet alleen te maken met hogere temperaturen, maar ook met steeds meer neerslag. Tussen augustus 2023 en juli 2024 viel er recordveel regen. "In het veranderende klimaat gebeurt dit vaker, want warme lucht kan meer waterdamp opnemen dan koude lucht", meldt het KNMI.

In 2024 telde Nederland dertien dagen met extreem veel neerslag (meer dan 50 millimeter op één dag). Ter vergelijking: in de jaren '50 gebeurde dat gemiddeld vijf keer per jaar. Inmiddels ligt dat gemiddelde op negen, en afgelopen jaar stak daar nog eens bovenuit. Toch was het geen record, want in 2021 gebeurde dit zelfs zestien keer.

Klimaatverandering steeds duidelijker

Volgens het KNMI is het duidelijk dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. "Twintig jaar geleden was de vraag nog: weten we zeker dat het door de uitstoot komt?", zegt directeur Van Aalst.

De grote vraag is nu wanneer de beruchte 'kantelpunten' in het klimaat worden bereikt. Als de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt, wordt de kans op onomkeerbare klimaatverandering veel groter, waarschuwen wetenschappers.

Hart van Nederland/ANP