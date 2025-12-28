KNMI waarschuwt: dichte mist in het noorden en oosten

De mist die eerder lokaal het zicht tot 200 meter beperkte in Friesland en Groningen, verplaatst zich over het land. Waar het KNMI eerder voor die twee provincies waarschuwingscode geel uitgaf, geldt die nu in Groningen, Drenthe en Overijssel.

Van plaats tot plaats kan de situatie sterk verschillen en daarmee kan het heel verraderlijk zijn, aldus het weerinstituut. Die voorspelt dat de mist later uitbreidt naar het zuidwesten.

De mist blijft tot na middernacht over het land hangen en lost uiteindelijk richting maandagochtend vanuit het noorden op, aldus het KNMI. Voor andere provincies is vooralsnog geen waarschuwing uitgegeven.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor verminderd zicht door mistbanken.

