Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na droge dagen: volgende week kans op winterse buien

Weerbericht

Vandaag, 08:44 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Na een paar rustige en vooral droge dagen staat het weer op het punt om te veranderen. Volgende week neemt de kans op winterse buien toe. Dat betekent lagere temperaturen en mogelijk opnieuw gladheid op de weg.

De komende dagen blijft het weerbeeld nog vrij stabiel. Overdag ligt de temperatuur tussen de 5 en 8 graden en er staat weinig wind. Daarmee is het voorlopig nog goed te doen, al blijft het vaak grijs.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht voor zondag en de dagen erna.

Lees ook

Zo wordt het weer tijdens de jaarwisseling: weinig wind, wel kans op een bui
Zo wordt het weer tijdens de jaarwisseling: weinig wind, wel kans op een bui

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.