Na droge dagen: volgende week kans op winterse buien

Na een paar rustige en vooral droge dagen staat het weer op het punt om te veranderen. Volgende week neemt de kans op winterse buien toe. Dat betekent lagere temperaturen en mogelijk opnieuw gladheid op de weg.

De komende dagen blijft het weerbeeld nog vrij stabiel. Overdag ligt de temperatuur tussen de 5 en 8 graden en er staat weinig wind. Daarmee is het voorlopig nog goed te doen, al blijft het vaak grijs.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht voor zondag en de dagen erna.