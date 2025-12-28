Opnieuw glad in noorden en oosten van het land, code geel in groot gebied

In het noordoosten van het land moeten weggebruikers oppassen. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege kans op gladheid. Door de bevriezing van natte weggedeelten kan het zondagochtend verraderlijk glad zijn op de weg, meldt het KNMI.

De waarschuwing geldt voor het noordoosten van Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. In dat gebied is het nu al plaatselijk glad en die gladheid kan zich verder uitbreiden.

Volgens het KNMI blijft het niet alleen bij het noordoosten. De gladheid kan zich verder verspreiden richting Gelderland en Flevoland.

Waar en hoe laat geldt code geel? Drenthe: 05.00 uur tot 10.00 uur

Flevoland: 05.00 uur tot 10.00 uur

Friesland: 05.00 uur tot 10.00 uur

Gelderland: 05.00 uur tot 10.00 uur

Groningen: 05.00 uur tot 10.00 uur

Overijssel: 05.00 uur tot 10.00 uur

Het KNMI roept weggebruikers op om rekening te houden met de omstandigheden. Door de gladheid kunnen wegen onverwacht glad aanvoelen, wat kan zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer.