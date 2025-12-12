KNMI brengt risico's en gevolgen extreem weer in kaart in nieuw rapport

Experts van het KNMI hebben een rapport opgesteld waarin ze verschillende extreme klimaatscenario's uiteenzetten. Ze waarschuwen de overheid voor de risico’s van extreem weer, zoals tornado's. Volgens het instituut moet Nederland beter voorbereid zijn op dit soort weersomstandigheden.

"Klimaatverandering wordt vaak beschreven als een verschuiving van het gemiddelde, maar het zijn juist de extremen die de grootste gevolgen hebben", legt Maarten van Aalst, directeur van het instituut voor weerkunde, uit.

Als voorbeeld van extreme rampen wijst Van Aalst op de overstromingen van 2021 in de Duitse Ahrvallei, waarbij honderden mensen omkwamen. Zuid-Limburg werd toen ook zwaar getroffen, maar daar bleef het bij materiële schade. "Allemaal extremen die snel erger worden en waar we kennelijk onvoldoende op voorbereid waren", zegt hij.

Hittegolf als vertrekpunt

De hittegolf van 2018 dient als vertrekpunt voor het KNMI. Die zomer had al forse gevolgen: spoorrails trokken krom en metro's vielen uit. Ook de drinkwatervoorziening kwam onder druk te staan. Als zo'n hittegolf heviger en langduriger wordt, nemen de risico's flink toe. "Warme nachten bovenop hete dagen zorgen ervoor dat gebouwen niet meer afkoelen, waardoor binnentemperaturen hoog blijven en het lichaam niet kan herstellen", schetsen de onderzoekers. Het gevolg: meer mensen die onwel worden, meer ziekenhuisopnames, meer sterfgevallen en een dreigende overbelasting van hulpdiensten.

Op basis van deze scenario's kunnen instanties volgens het KNMI noodplannen opstellen en stresstests uitvoeren. "Goed aanpassen en tijdig handelen levert de grootste gezondheids- en veiligheidswinst op", aldus het instituut.