IJzel in het noorden houdt aan, KNMI waarschuwt voor 'verraderlijke gladheid'

In het noorden van het land blijft het ook vrijdagochtend glad. Lichte ijzel is moeilijk te zien, waardoor de gladheid extra verraderlijk is, aldus het KNMI. Voor de Waddeneilanden en Friesland geldt code oranje, in Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland is code geel van kracht.

De ijzel houdt tot in de loop van de ochtend aan, omdat de temperatuur rond het vriespunt blijft. In Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel kan het ook plaatselijk licht ijzelen, maar is de kans hierop kleiner. De gladheid zal in de loop van de ochtend weer verdwijnen, als laatst in Groningen en op de Wadden.

Sneeuw

In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag valt er van tijd tot tijd sneeuw. Uiteindelijk zal er zo'n 1 tot 3 centimeter vallen. Ook is er plaatselijk ijsregen of ijzel mogelijk, aldus het KNMI. Voor de noordelijke provincies is dan opnieuw code geel afgegeven vanwege sneeuw en gladheid.