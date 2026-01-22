Kans op ijzel in het noorden: code oranje om verraderlijke gladheid

Ga je donderdagavond de weg op in het noorden van het land? Rij dan extra voorzichtig. De kans op ijzel neemt flink toe en het kan verraderlijk glad worden, meldt meteoroloog Robert de Vries. Het KNMI heeft voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Waddeneilanden code oranje afgegeven. Voor Noord-Holland, Gelderland, Flevoland, en Overijssel geldt code geel.

Vanaf 23.00 uur is er in het noorden van Nederland kans op ijzel, vooral in Friesland, Groningen en Drenthe. Flevoland en Overijssel vormen een overgangsgebied. Ook daar kan het glad worden. In Groningen kan de gladheid tot vrijdagmiddag aanhouden. De ijzel is niet alleen verraderlijk voor automobilisten, ook fietsers en voetgangers moeten extra oppassen. "De gladheid is moeilijk te zien wat het extra gevaarlijk maakt", aldus het KNMI.

De weersverschillen in het land zijn groot. In het midden en vooral in het zuiden is het aanzienlijk warmer. In Limburg kan het vrijdagmiddag 10 graden worden, terwijl de temperatuur in Groningen rond de -1 graad blijft steken.

Ontstaan van ijzel

Het ontstaan van ijzel heeft te maken met een warmere luchtlaag, verklaart Robert. "Neerslag valt bij ons altijd eerst als sneeuw. Die sneeuw valt de komende nacht door een warmere luchtlaag, waardoor hij smelt en in regen verandert. Dicht bij de grond liggen de temperaturen vervolgens weer onder nul.”

Als deze koude luchtlaag dik genoeg is, kan de regen opnieuw bevriezen en ontstaat ijsregen. Zodra deze neerslag een object raakt, zoals een auto, tuinstoel of het wegdek, bevriest hij direct. Dan is er sprake van ijzel.