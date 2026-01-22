Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kans op ijzel in het noorden: code oranje om verraderlijke gladheid

Weerbericht

Vandaag, 13:43 - Update: 30 minuten geleden

Link gekopieerd

Ga je donderdagavond de weg op in het noorden van het land? Rij dan extra voorzichtig. De kans op ijzel neemt flink toe en het kan verraderlijk glad worden, meldt meteoroloog Robert de Vries. Het KNMI heeft voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Waddeneilanden code oranje afgegeven. Voor Noord-Holland, Gelderland, Flevoland, en Overijssel geldt code geel.

Vanaf 23.00 uur is er in het noorden van Nederland kans op ijzel, vooral in Friesland, Groningen en Drenthe. Flevoland en Overijssel vormen een overgangsgebied. Ook daar kan het glad worden. In Groningen kan de gladheid tot vrijdagmiddag aanhouden. De ijzel is niet alleen verraderlijk voor automobilisten, ook fietsers en voetgangers moeten extra oppassen. "De gladheid is moeilijk te zien wat het extra gevaarlijk maakt", aldus het KNMI.

De weersverschillen in het land zijn groot. In het midden en vooral in het zuiden is het aanzienlijk warmer. In Limburg kan het vrijdagmiddag 10 graden worden, terwijl de temperatuur in Groningen rond de -1 graad blijft steken.

Ontstaan van ijzel

Het ontstaan van ijzel heeft te maken met een warmere luchtlaag, verklaart Robert. "Neerslag valt bij ons altijd eerst als sneeuw. Die sneeuw valt de komende nacht door een warmere luchtlaag, waardoor hij smelt en in regen verandert. Dicht bij de grond liggen de temperaturen vervolgens weer onder nul.”

Als deze koude luchtlaag dik genoeg is, kan de regen opnieuw bevriezen en ontstaat ijsregen. Zodra deze neerslag een object raakt, zoals een auto, tuinstoel of het wegdek, bevriest hij direct. Dan is er sprake van ijzel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Eerst zon en kou, later bewolking en verraderlijke gladheid
Eerst zon en kou, later bewolking en verraderlijke gladheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.