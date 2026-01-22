Eerst zon en kou, later bewolking en verraderlijke gladheid

Het weer laat de komende dagen twee gezichten zien: eerst nog veel kou en zon, later meer bewolking en neerslag. Vooral richting het noorden kan het verraderlijk glad worden, laat meteoroloog Robert de Vries weten.

Donderdag begint op veel plaatsen zonnig. In het oosten en noordoosten ligt de temperatuur net onder nul en aan de noordkust waait soms een krachtige oostenwind, waardoor het guur aanvoelt.

Later op de dag blijft het in het noorden nog lang zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In Zeeland kan lichte regen vallen en later ook in Limburg. De temperatuur loopt uiteen van 0 graden in Groningen tot 8 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig uit het oosten, aan zee (vrij) krachtig.

IJzel

In de nacht naar vrijdag trekt de neerslag verder naar het noorden. Ten noorden van de lijn tussen Alkmaar en Twente is er kans op ijzel en kan het verraderlijk glad worden. De temperatuur varieert van -4 graden in Groningen tot 5 graden in Zeeland. De wind blijft oost tot zuidoost, aan zee vrij krachtig.

Vrijdag houdt het noordoosten kans op ijzel en gladheid, met temperaturen iets onder nul. Daar kan de ochtendspits ook last van hebben. In het zuiden wordt het duidelijk zachter met 7 tot 10 graden. Later kan in Zeeland opnieuw wat (mot)regen vallen.

In het weekend is het vrij koud, vooral in het noordoosten. Zaterdag kan daar wat winterse neerslag vallen. Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon.