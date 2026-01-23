Grote temperatuurverschillen: sneeuw in het noorden, 10 graden in het zuiden

De temperatuur gaat dit weekend overal omlaag, maar de verschillen zijn groot. Waar het in het noorden gaat sneeuwen en waar mogelijk zelfs geschaatst kan worden, loopt het kwik in het zuiden op tot wel 10 graden. Dat meldt Hart van Nederland-weerman Dennis Wilt.

Sinds donderdag geldt vanwege gladheid door ijzel code oranje in het noordwesten van het land. De weerwaarschuwing in Friesland en op de Waddeneilanden geldt tot vrijdagochtend 09.00 uur. Vanaf dan geldt code geel tot 11.00 uur.

Wat betekenen weerwaarschuwingen eigenlijk? We leggen het voor je uit in deze video:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Code geel

Het KNMI heeft code geel ook afgegeven voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Tot halverwege de ochtend kan het daar door ijzel verraderlijk glad zijn.

Het hele weerbericht voor vrijdag, het weekend en volgende week zie je in bovenstaande video.