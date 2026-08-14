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Hitteplan vanaf zaterdag niet meer actief in acht provincies

Extreem weer

Vandaag, 14:17

Het Nationaal Hitteplan is vanaf zaterdag om 08.00 uur niet langer van kracht in acht provincies, meldt het RIVM. Het plan geldt dan nog wel in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar een hittekracht van 7 tot 8 wordt verwacht. In die vier provincies eindigt het hitteplan zondag om 08.00 uur.

Het Nationaal Hitteplan werd woensdag geactiveerd, voor de vierde keer dit jaar. Met het hitteplan krijgen allerlei organisaties, professionals en mantelzorgers informatie over de verwachte hitte. Die kunnen dan maatregelen nemen voor kwetsbare mensen.

Koeler weer op komst

De komende dagen gaat de temperatuur flink omlaag. De wind draait naar een westelijke tot noordelijke richting en daarmee wordt koelere lucht aangevoerd. Zaterdag kan het in het zuidoosten nog 30 of 31 graden worden, maar zondag en volgende week komen de temperaturen uit tussen de 20 en 25 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarnaast neemt de kans op een paar buien toe. Een einde aan de droogte zal het nog niet zijn; dat kan nog weken tot maanden duren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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