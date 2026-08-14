Warmste 14 augustus ooit gemeten: 34,9 graden in Gilze-Rijen

Even na 12.00 uur vrijdag is in Gilze-Rijen 34,9 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen, meldt meteoroloog Robert de Vries. Het vorige record stamde uit 2025, toen het op 14 augustus 34,3 graden werd in het Limburgse Horst. De temperatuur kan de komende uren nog verder oplopen, waardoor het nieuwe record mogelijk verder wordt aangescherpt.

Naast het datumrecord komt de temperatuur de komende uren ook weer boven de 35 graden in het binnenland. Dat zal voor de negende keer zijn dit jaar. In 2020 waren er in totaal zeven dagen waarop de temperatuur boven de 35 graden uitkwam. Dat record is dit jaar inmiddels verbroken.

Temperaturen gaan flink omlaag

De komende dagen gaat de temperatuur flink omlaag. De wind draait naar een westelijke tot noordelijke richting en daarmee wordt koelere lucht aangevoerd. Morgen kan het in het zuidoosten nog 30 of 31 graden worden, maar zondag en volgende week komen de temperaturen uit tussen de 20 en 25 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarnaast neemt de kans op een paar buien toe. Een einde aan de droogte zal het nog niet zijn; dat kan nog weken tot maanden duren.

Mogelijk warmste zomer ooit gemeten

Nog een paar weken en dan zit de meteorologische zomer erop. Het is een zomer met meerdere records en mogelijk wordt het de warmste zomer ooit gemeten. De verwachting op dit moment is dat het gemiddelde uitkomt op 19,3 graden. Het huidige record staat op naam van 2018. Toen kwam de gemiddelde temperatuur uit op 18,9 graden. Ondanks de droogte lijkt het niet de droogste zomer te worden. Gemiddeld over het land viel er in 1976 in totaal 90,8 millimeter. In de zomer van 2026 is tot nu toe 100,5 millimeter gevallen.