Bosbranden in Griekenland: Nederlandse vakantiegangers verplaatst

Grote bosbranden zorgen voor onrust in populaire vakantiebestemmingen in Griekenland. Op Kreta zijn 252 Nederlandse vakantiegangers uit voorzorg overgebracht naar andere hotels. Bij de branden zijn inmiddels drie brandweerlieden om het leven gekomen.

Volgens het AD zijn alle reizigers van Sunweb veilig en raakte niemand gewond. De reisorganisatie regelt ook vervoer voor vertrekkende en aankomende vakantiegangers en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

De natuurbrand bij Rethymnon op Kreta is door de harde en voortdurend draaiende wind onbeheersbaar geworden. Meer dan honderd brandweerlieden, tientallen brandweerwagens en blusvliegtuigen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

De bosbranden woeden op meerdere plekken in Griekenland. Ook op Paros en op Lesbos zijn natuurbranden gemeld. Ook in Turkije zijn er aan de westkust meerdere brandhaarden waargenomen. Waar de branden precies woeden, is via deze live kaart te zien.

Brandweerlieden overleden

Woensdag kwamen op Kreta twee brandweerlieden om tijdens de bluswerkzaamheden. Volgens de Griekse staatstelevisie ERT raakten zij met hun voertuig ingesloten door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Donderdag meldde het AD dat ook een derde brandweerman is overleden. Hij werd bewusteloos aangetroffen in de buurt van de havenstad Gytheio op de Peloponnesos.

De kans op een natuurbrand is ook in Nederland aanwezig. Op deze camping gelden daarom duidelijke regels voor barbecueën, open vuur en roken: