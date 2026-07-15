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Angelo pakt auto in met luchtbedden vanwege extreem noodweer Gardameer

Extreem weer

Vandaag, 22:27

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Na dagen van extreme hitte bereiden vakantiegangers rond het Gardameer zich voor op zwaar noodweer. De Nederlandse Angelo Brozzu uit Dodewaard verblijft met zijn vrouw en twee dochters op een camping in Noord-Italië. Bij aankomst werd het gezin direct gewaarschuwd voor de weersomslag.

Volgens de verwachtingen kunnen in het gebied zeer zware onweersbuien ontstaan, met grote hoeveelheden regen, harde wind en hagelstenen tot wel 10 centimeter. Dat kan flinke schade veroorzaken aan auto's, caravans en campers.

Camping in rep en roer

Op de camping is iedereen bezig om bezittingen in veiligheid te brengen, vertelt Angelo. Auto's, caravans en campers worden afgedekt met alles wat de klappen van de hagel kan opvangen. Vooral de voorruit krijgt extra bescherming.

Welke maatregelen Angelo zelf heeft genomen, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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