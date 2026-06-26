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Defqon.1 voortijdig beëindigd door code rood: bezoekers moeten weg

Extreem weer

Vandaag, 07:10

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Hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen is vanwege de verwachte extreme hitte voortijdig beëindigd. Bezoekers kregen rond middernacht te horen dat het festival niet doorgaat en worden gevraagd vrijdag de camping te verlaten.

De maatregel volgt nadat het KNMI voor Flevoland code rood heeft afgegeven vanwege de hitte. Volgens organisator Q-dance staat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop.

'Geen onnodige risico's'

"Op een gegeven moment kom je op een kantelpunt met betrekking tot de veiligheid van je bezoekers en medewerkers. Code rood is dat zonder meer", zegt directeur Sander Bijlstra van Q-dance.

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"Wij willen onze bezoekers tot in lengte der jaren blijven ontvangen en als medewerkers willen wij ook in de toekomst een onvergetelijke Defqon.1 organiseren. De editie van 2026 is ook onvergetelijk, maar niet op de manier die we voor ogen hadden."

Camping vrijdag leeg

Eerder besloot de organisatie de capaciteit van het festival al te verlagen vanwege de warmte. Op vrijdag en zaterdag waren alleen bezoekers met een weekendticket welkom. Daardoor kwamen er per dag 15.000 minder bezoekers naar het festival.

Bezoekers krijgen vrijdag ruim de tijd om te vertrekken. Q-dance wil dat de camping uiterlijk om 18.00 uur leeg is. Voor mensen die geen eigen vervoer hebben, probeert de organisatie pendelbussen in te zetten.

Na het festivalweekend worden tickethouders geïnformeerd over het compensatiebeleid.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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