Eerste tropische dag in Limburg, parkeerplaatsen bij stranden vol

Vandaag, 16:03

Veel mensen hebben het zomerse weer aangegrepen om naar het strand te gaan. In Zandvoort zijn de parkeerplaatsen vol en roept de gemeente op met het openbaar vervoer, de fiets of de scooter te komen.

In Scheveningen zijn de parkeergarages bij het Kurhaus en de Nieuwe Parklaan vol, maar er blijken nog ruim vierhonderd parkeerplaatsen te zijn in de parkeergarage aan de Zwolseweg, meldt een woordvoerder van de gemeente. Op het grote parkeerterrein in Castricum aan Zee zijn ongeveer duizend van de 1500 plaatsen bezet.

Als je dit Pinksterweekend nog de hort op wil gaan met de auto, zijn er een aantal zaken die je beter al geregeld kunt hebben voor je vertrekt:

Het lijkt erop dat vooral de strandtenten profiteren, want op de stranden zelf valt de drukte mee. Dat is te zien op webcambeelden. Een handjevol mensen waagt zich in het water. De temperatuur van het zeewater is nog vrij laag: zo'n 13 graden.

Eerste tropische dag in Limburg

Volgens Weeronline is zaterdag lokaal de eerste tropische dag gemeten. In Ell in Limburg tikte het kwik de 30 graden aan. In De Bilt werd het 28,4 graden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

