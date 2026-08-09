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Droogte funest voor je tuin? Met deze planten zit je goed

Extreem weer

Gisteren, 22:57

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De aanhoudende droogte zorgt voor flinke problemen in Nederlandse tuinen. Wie zijn tuin ook tijdens warme, droge zomers groen wil houden, kan volgens tuinexpert Rob Verlinden beter kiezen voor planten die weinig water nodig hebben. Vooral vetplanten zijn geschikt: door hun dikke bladeren kunnen ze water opslaan en droge periodes beter doorstaan.

Dat betekent dat we volgens Verlinden anders naar onze tuinen moeten gaan kijken. De hortensia, een van de populairste planten van Nederland, heeft bijvoorbeeld juist veel water nodig om goed te kunnen groeien en bloeien. "We moeten anders gaan denken en anders gaan tuinieren", zegt hij.

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Regenwater is op

Ook in moestuinen zijn de gevolgen van de droogte goed zichtbaar. Moestuinder Yoeri Blom moet zijn planten veel vaker water geven. Zijn voorraad regenwater is inmiddels op, waardoor hij grondwater van zijn buurman gebruikt.

Sommige groenten hebben extra bescherming nodig. Zo heeft Yoeri een overkapping gebouwd om zijn broccoli uit de felle zon te houden. Andere gewassen profiteren juist van het warme weer: zijn tomaten en pepers doen het goed.

In bovenstaande video vertellen Verlinden en Blom hoe ze de planten beschermen tegen droogte.

Door Redactie Hart van Nederland

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