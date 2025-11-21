Eerste matige vorst van het seizoen: in Eelde was het -5,4 graden

In Eelde daalde het kwik vrijdagochtend rond 07:40 uur naar -5,4 graden. Daarmee is het officieel de eerste lokale matige vorst van het seizoen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Normaal gesproken gebeurt dat pas rond 1 december, maar dit jaar zijn we er dus vroeg bij. Vorig jaar moesten we veel langer wachten: pas op 11 januari 2025 werd toen de eerste matige vorst gemeten.

Bij matige vorst ligt de temperatuur tussen -5,1 en -10 graden. Die koude dagen worden steeds zeldzamer. In het oosten en noordoosten van Nederland komt het nu gemiddeld nog 14 tot 16 dagen per jaar voor, blijkt uit cijfers over de periode 1991-2020. Tien jaar eerder waren dat er nog drie meer. Door het warme zeewater in het westen van het land komt matige vorst daar nog maar zelden voor: gemiddeld tussen de twee en vijf dagen per jaar.

De vroegste matige vorst ooit werd gemeten in 1912, toen het in Winterswijk -5,7 graden werd. Sinds 1901 is er geen enkel winterseizoen voorbijgegaan zonder dat het ergens in Nederland matig vroor.

Kans op gladheid en wat sneeuw

De komende nachten kan het nog licht vriezen, maar de kans op nieuwe matige vorst is klein. Wel waarschuwen meteorologen voor lokale gladheid. Zondag kan het zelfs even sneeuwen. Echt winterweer zit er voorlopig niet in, al kan het in de loop van volgende week opnieuw licht gaan vriezen.