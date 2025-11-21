Terug

Code geel in groot deel van Nederland door gladheid, later volop zon

Vandaag, 06:31 - Update: 33 minuten geleden

Nederland is vrijdagochtend opgestaan met code geel vanwege gladheid. De waarschuwing van het KNMI geldt sinds donderdagavond 23.00 uur in het noorden en vanaf 03.00 uur ook in delen van het midden en westen. Door winterse buien en bevriezing kunnen wegen verraderlijk glad zijn.

De waarschuwing blijft tot ongeveer 09.00 uur van kracht. Alleen Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en de Waddeneilanden zijn uitgezonderd. Rijkswaterstaat heeft in de nacht op veel plekken gestrooid en waarschuwt voor lastige rijomstandigheden tijdens de ochtendspits.

Koude dag met zon en later sneeuwkans

Na de koude start breekt op veel plekken de zon door. In het noorden komen later op de dag winterse buien voor, terwijl het in de rest van het land grotendeels droog blijft. De temperatuur loopt op tot tussen de 4 en 7 graden.

Komende nacht is er opnieuw kans op gladheid, vooral in het binnenland bij opklaringen. Zaterdag verloopt droog met zon, maar zondag trekt een storing over die tijdelijk sneeuw kan brengen. Het wordt dan maximaal 3 graden, en tijdens sneeuwval kan de temperatuur rond het vriespunt liggen.

Begin volgende week wordt het iets zachter en wisselvalliger, maar later in de week kan het in het binnenland opnieuw tot lichte vorst komen.

