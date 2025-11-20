Terug

Vannacht weer code geel in noorden vanwege gladheid

Extreem weer

Vandaag, 21:00 - Update: 9 minuten geleden

Het KNMI heeft voor een deel van het land code geel afgegeven omdat er door winterse buien en bevroren weggedeelten kans is op gladheid. De waarschuwing geldt voor Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen en is vooralsnog vanaf donderdag 23.00 uur tot vrijdag 09.00 uur van kracht.

Het verkeer moet aankomende nacht en ochtend rekening houden met lastige rijomstandigheden doordat natte weggedeelten kunnen bevriezen, aldus Rijkswaterstaat. Het KNMI stelt dat gladheid vooral voorkomt op "gevoelige plekken" zoals bruggen en viaducten.

Het KNMI geeft vooralsnog alleen code geel af voor de noordelijke provincies, maar een aantal gemeenten buiten dat gebied geeft aan in de nacht van donderdag op vrijdag te gaan strooien. Onder meer in Den Haag, Amersfoort en Amstelveen gaan strooiwagens 's nachts de weg op. Ook in de omgeving van onder meer Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam gaan strooiwagens op pad, meldt het waterschap in de regio.

