Code geel in oosten door gladheid: kans op hagel en natte sneeuw

Het is oppassen geblazen op de wegen in het oosten van het land donderdagochtend. Daar geldt tot 9.00 uur code geel vanwege gladheid door bevriezing. Elders is het droog en zijn er opklaringen, met de meeste zon in het oosten. In het westen komen enkele buien voor met kans op hagel of natte sneeuw.

Donderdagmiddag blijft het wisselvallig in de westelijke helft van het land. In het oosten en zuidoosten blijft het grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar 5 tot 7 graden, met een zwakke tot hooguit matige wind boven land uit het zuidwesten. Langs de kust is de wind meer west tot noordwest en vrij krachtig.

Ook vrijdag krabben

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag kunnen vooral in het kustgebied, met name in het noorden, nog enkele buien vallen, mogelijk met hagel. In het binnenland klaart het breed op, met mogelijk mist. Op veel plaatsen wordt in het binnenland lichte vorst verwacht met kans op gladheid.

Ook morgenochtend is het krabben geblazen. Uiteindelijk loopt de temperatuur op naar 4 tot 7 graden. In het noorden kan nog een bui vallen, verder is het droog met flink wat ruimte voor de zon bij een zwakke tot matige wind uit het westen.

Koud weekend met kans op sneeuw

Zaterdag is het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. De dag begint met lichte vorst en kans op gladheid. Zondag is het bewolkt en trekt vanuit het westen een storing binnen. In de ochtend kan er (natte) sneeuw vallen die later overgaat in regen. De wind waait stevig uit het zuiden bij zo'n 3 graden, wat het onaangenaam koud maakt.

Vanaf maandag wordt het iets zachter en verdwijnt de nachtvorst grotendeels, al blijft het wisselvallig met buien en slechts af en toe ruimte voor de zon. In de tweede weekhelft wordt het droger met wat meer opklaringen. Dan kan het kwik in de nacht rond het vriespunt uitkomen.