Opnieuw code geel vanwege dichte mist in deel van Nederland

In het Waddengebied, Friesland en in de kop van Noord-Holland komt dichte mist voor. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn, meldt het KNMI. Het verkeer kan daar hinder van ondervinden.

In het gebied geldt code geel tot dinsdagochtend. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten in het noorden alvast voor de mist. "Wanneer dit zich de komende nacht uitbreidt, kunnen bepaalde spitsstroken morgenochtend niet geopend worden. Houd dan rekening met een drukke(re) spits", laat Rijkswaterstaat weten.

Het KNMI gaf de afgelopen dagen al meerdere keren code geel af voor mist in delen van het land. Maandagochtend zorgde de mist al voor vertragingen en vluchtuitval op Schiphol.