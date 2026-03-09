Maart voelt tot nu toe als lente: maar dit verandert er de komende dagen

De eerste dagen van maart voelden bijna als lente in volle gang. Terwijl de astronomische lente officieel pas op 20 maart begint, liggen de temperaturen nu al ruim boven het gemiddelde. Overdag kan het op sommige plekken zelfs 15 tot 20 graden worden, terwijl maart normaal rond de 10 graden uitkomt. Hoe lang kunnen we nog genieten van dit fraaie lenteweer?

Die warmte komt niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens meteoloog Dennis Wilt wordt zachte lucht vanuit Zuid-Europa en zelfs Noord-Afrika onze kant op geblazen. Daardoor zien we soms ook opvallend gekleurde zonsopkomsten en zonsondergangen. Dat komt door Saharastof dat met sterke zuidelijke winden tot boven Nederland wordt meegevoerd.

Waarom is het nu zo warm in maart?

In de eerste week van maart sneuvelden al meerdere warmterecords. Op verschillende dagen werd het warmer dan ooit eerder gemeten in deze periode van het jaar. Dat laat zien hoe uitzonderlijk deze vroege voorjaarswarmte is.

Opvallend in deze tijd van het jaar zijn ook de grote verschillen tussen dag en nacht. In de nacht kan het lokaal nog vriezen, maar overdag loopt de temperatuur flink op. Als er mist of lage bewolking blijft hangen, kan het soms wel tien graden kouder blijven dan op zonnige plekken.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Wat betekent dit voor de natuur?

Het zachte weer heeft ook invloed op planten en dieren. Door de warmte komen bloemen, insecten en vogels eerder in actie dan normaal. Dat kan problemen geven als het later toch weer kouder wordt en het 's nachts blijft vriezen.

Ook kunnen er verstoringen ontstaan in de natuur. Bijvoorbeeld als insecten al vroeg actief zijn, maar jonge vogels nog niet uit het ei zijn. Dan kan er tijdelijk minder voedsel beschikbaar zijn.

Lenteweer maakt binnenkort pas op de plaats

De warme start van maart lijkt voorlopig niet door te zetten. De komende dagen draait de wind meer naar het zuidwesten en komt er koelere en vochtige lucht vanaf de oceaan naar Nederland.

Daardoor verschijnen er meer wolken en kan er af en toe regen vallen. De temperaturen zakken dan weer naar waarden die normaal zijn voor deze tijd van het jaar, rond de 10 graden.

In de tweede helft van maart lijkt het weer wel langzaam wat droger en zonniger te worden. Nieuwe warmterecords zitten er voorlopig nog niet in.