Bewoners Enschede ontvangen compensatie na verwoestende wateroverlast

De 79 huishoudens in Enschede die ernstige schade hebben opgelopen door de wateroverlast van 21 juli, krijgen financiële steun van de gemeente. In totaal gaat het om ongeveer 175 mensen, verspreid over de wijken Pathmos, Stadsveld en de Cromhoffsbleekweg. Elk getroffen huishouden ontvangt 2000 euro, en per inwonend kind onder de 18 jaar komt daar nog eens 500 euro bij.

Voor deze compensatie hoeven de bewoners verder niets te doen, en het bedrag staat los van vergoedingen van verzekeraars of andere instanties. "We zien dat de impact op de getroffen mensen enorm is. Veel kosten zijn niet direct te verhalen", aldus het college van burgemeester en wethouders. De gemeente erkent dat de situatie voor de getroffen bewoners emotioneel zwaar is, vooral omdat zij hun huizen tijdelijk moeten verlaten voor herstelwerkzaamheden. "Met deze bijdrage willen we de mensen een steuntje in de rug geven."

Bij een nieuw appartementencomplex aan het Getfertplein in Enschede zijn meerdere geparkeerde auto's door het regenwater verplaatst of ondergelopen:

1:24 Parkeergarage in Enschede verandert in zwembad: 'Auto's total loss'

Naast de standaard compensatie is er nog een extra pot van maximaal 2500 euro per huishouden voor kosten die niet door andere instanties worden vergoed. Om hier aanspraak op te maken, moeten bewoners bewijs aanleveren voor de gemaakte kosten.

Woningen tijdelijk onbewoonbaar

Op 21 juli veroorzaakte hevige regenval grote overstromingen in Enschede. Huizen werden onbewoonbaar door rioolwater en de groei van bacteriën en schimmels. Het gaat vooral om huurwoningen van woningcorporatie De Woonplaats, en vier koopwoningen.

Veel bewoners zijn al tijdelijk elders ondergebracht, maar uiteindelijk zullen alle 79 huishoudens hun woning moeten verlaten voor herstelwerkzaamheden.

Hart van Nederland/ANP