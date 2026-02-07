Code geel voor zeer dichte mist in delen van Nederland

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen te maken met plaatselijk zeer dichte mist. Dit gebeurt zaterdagavond en -nacht en houdt aan tot zondagochtend. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor deze drie noordelijke provincies en de Waddeneilanden.

Vooral in Groningen en het noorden van Friesland en Drenthe kan de mist hardnekkig zijn, waarschuwt het KNMI. De hinder voor het wegverkeer duurt naar verwachting tot zondag 10.00 uur.

Het verkeer kan last hebben van de dichte mist. Het zicht kan plaatselijk afnemen tot minder dan 200 meter, meldt het KNMI.