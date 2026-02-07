Zon en zachte temperaturen op komst: kwik kan stijgen naar 12 graden

Goed nieuws voor wie de winterkou zat is. Het is zaterdag nog grijs en mistig, maar zondag gaat op veel plekken de zon schijnen. Vooral in het midden en zuiden van Nederland. De temperaturen kunnen oplopen naar 8 graden en lokaal zelfs 12 graden.

Zaterdagavond en in de nacht blijft er in het noorden en noordoosten nog laaghangende bewolking en mist. Op andere plekken zullen er wolkenvelden zijn, maar ook flinke opklaringen. In het binnenland kan het licht vriezen, waardoor het plaatselijk glad kan worden.

Ben je benieuwd naar het hele weerbericht? Kijk dan de video in dit artikel.

Frisser in het noorden

Zondag blijft het grotendeels droog. Er kan een regenbui vallen in het zuidwesten, maar temperaturen zullen oplopen naar 8 tot 12 graden. Op de meeste plaatsen is er flink wat zon, maar in het noorden kan de bewolking en mist aanhouden. Daar blijft het met 3 tot 5 graden ook een stuk frisser. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Langs de Wadden is dit krachtiger, daar wordt windkracht 5 verwacht.

Zacht weer

Maandag start de nieuwe werkweek droog met vrij veel bewolking. Voornamelijk in het noorden van het land. De temperaturen liggen net iets boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Dinsdag neemt de bewolking toe en is er in het zuiden kans op regen.

Carnavalsweekend kouder

Later in de week wordt het wisselvalliger, maar het zachte weer houdt voorlopig nog even aan. In het midden en zuiden van het land kan het kwik halverwege de week zelfs weer richting de 10 graden gaan. Pas richting het carnavalsweekend slaat het weer om en wordt het opnieuw kouder en guurder.