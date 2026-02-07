Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zon en zachte temperaturen op komst: kwik kan stijgen naar 12 graden

Weerbericht

Vandaag, 11:48

Link gekopieerd

Goed nieuws voor wie de winterkou zat is. Het is zaterdag nog grijs en mistig, maar zondag gaat op veel plekken de zon schijnen. Vooral in het midden en zuiden van Nederland. De temperaturen kunnen oplopen naar 8 graden en lokaal zelfs 12 graden.

Zaterdagavond en in de nacht blijft er in het noorden en noordoosten nog laaghangende bewolking en mist. Op andere plekken zullen er wolkenvelden zijn, maar ook flinke opklaringen. In het binnenland kan het licht vriezen, waardoor het plaatselijk glad kan worden.

Ben je benieuwd naar het hele weerbericht? Kijk dan de video in dit artikel.

Frisser in het noorden

Zondag blijft het grotendeels droog. Er kan een regenbui vallen in het zuidwesten, maar temperaturen zullen oplopen naar 8 tot 12 graden. Op de meeste plaatsen is er flink wat zon, maar in het noorden kan de bewolking en mist aanhouden. Daar blijft het met 3 tot 5 graden ook een stuk frisser. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Langs de Wadden is dit krachtiger, daar wordt windkracht 5 verwacht.

Zacht weer

Maandag start de nieuwe werkweek droog met vrij veel bewolking. Voornamelijk in het noorden van het land. De temperaturen liggen net iets boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Dinsdag neemt de bewolking toe en is er in het zuiden kans op regen.

Carnavalsweekend kouder

Later in de week wordt het wisselvalliger, maar het zachte weer houdt voorlopig nog even aan. In het midden en zuiden van het land kan het kwik halverwege de week zelfs weer richting de 10 graden gaan. Pas richting het carnavalsweekend slaat het weer om en wordt het opnieuw kouder en guurder.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Waarschuwing voor dichte mist, maar later vandaag schijnt volop de zon
Waarschuwing voor dichte mist, maar later vandaag schijnt volop de zon

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.