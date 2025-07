Code geel van kracht in groot deel van het land

In een groot deel van het land geldt zaterdagavond code geel om onweersbuien, meldt het KNMI. Het weerinstituut waarschuwt dat er van het zuiden uit een paar stevige onweersbuien het land in trekken. Boven het noorden van het land nemen de buien geleidelijk in activiteit af.

De waarschuwing geldt voor Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot 21.00 uur, voor Gelderland en Utrecht tot 23.00 uur en voor Noord-Holland en Flevoland tot 00.00 uur.

Ook zondag geldt een deel van de dag code geel. In de middag en avond trekken volgens het KNMI meer zware onweersbuien over een groot deel van het land. Dat gebeurt eerst in het zuidwesten en het laatst in het noordoosten. Op sommige plaatsen kunnen de buien wateroverlast veroorzaken.

