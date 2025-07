Tropische hitte maakt plaats voor flinke buien: hier moet je dit weekend op letten

Na een zinderend warme zaterdag met temperaturen rond de 30 graden, neemt vanavond vanuit het zuiden de kans op zware regen- en onweersbuien snel toe. Ook zondag blijft het oppassen geblazen: het KNMI heeft voor beide dagen code geel afgegeven.

De zaterdag begon zonnig en warm, met wat sluierwolken boven het land. "In het binnenland stijgt de temperatuur vanmiddag naar tropische waarden", zegt meteoroloog Dennis Wilt. "Ook aan zee is het zomers warm, dankzij een aflandige wind."

Maar wie van plan is om lang buiten te blijven, doet er goed aan het weer in de gaten te houden. In de loop van de middag raakt het in het zuiden bewolkt. Daarna trekken de eerste buien het land binnen. "Vanavond breiden die zich verder uit", zegt Wilt. "Op veel plekken kan het even flink doorregenen, met ook kans op bliksem en windstoten."

Vooral tijdens de avonduren kunnen deze buien lokaal veel overlast veroorzaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de combinatie van neerslag, wind en onweer. In de nacht trekt het meeste onstuimige weer richting het oosten. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 15 graden.

Wat betekent code geel eigenlijk? Bij code geel waarschuwt het KNMI voor mogelijk gevaarlijk weer. Dat betekent niet dat het overal raak is, maar wel dat je alert moet zijn op lokale overlast, zoals wateroverlast, gladheid door neerslag, omvallende takken bij windstoten of hinder in het verkeer. Houd dus vooral de weerapp en neerslagradar goed in de gaten als je nog de weg op gaat of buitenplannen hebt.

Zondag opnieuw onweer

Zondag begint op veel plaatsen nog droog, maar dat is van korte duur. "Al later in de ochtend komen opnieuw nieuwe regen- en onweersbuien vanuit het zuiden binnen", aldus Wilt. "Daarvoor uit kan het nog opwarmen tot 22 graden aan zee en zo’n 25 graden in het binnenland."

In de middag trekken de buien noordwaarts over het land. Ze kunnen lokaal veel water in korte tijd brengen, met opnieuw kans op windstoten en bliksem. Ook voor zondag geldt code geel. "Achter de buien draait de wind naar het zuidwesten en stroomt minder warme lucht binnen", zegt Wilt.

Volgende week

Na het weekend blijft het wisselvallig. De temperaturen komen dan niet verder dan een graad of 22 en de kans op buien blijft aanwezig. Typisch Hollands zomerweer dus, met een afwisseling van wolken, zon en regen.