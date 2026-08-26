Code geel: KNMI waarschuwt voor onweer en buien met grote hagelstenen

In het hele land geldt donderdagavond of in de nacht naar vrijdag code geel. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Mogelijk kan er lokaal wateroverlast zijn. Ook is in een groot deel van Nederland kans op onweer.

De buien komen donderdagavond vanaf het zuiden ons land binnen en trekken dan naar het noorden. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur, aldus het KNMI. Ook kunnen hagelstenen vallen met een diameter tot 2 centimeter.