Vandaag zomers warm, maar stevige onweersbuien zijn onderweg

De zomerwarmte doet er vandaag nog een schepje bovenop. Na een bewolkte start wordt het steeds zonniger en blijft het in de middag overal droog. Het wordt rond de 25 graden en in het zuiden kan de temperatuur nog één of twee graden hoger uitkomen. In het noordelijk kustgebied waait soms een vrij krachtige oostenwind.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Vanavond en in de nacht naar donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden.

Drukkend warm

Morgen wordt het met 25 tot 30 graden drukkend warm. Er kan lokaal al een bui met onweer vallen, maar op veel plaatsen blijft het overdag nog droog. In de avond neemt de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien toe.

Vrijdag wordt het met ongeveer 21 graden een stuk minder warm en vallen er geregeld buien.

Wil je weten wat het weer het aankomende weekend gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Joop Vos, Apeldoorn