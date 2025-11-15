Terug

Nederlandse toeristen getroffen door mogelijke tornado in Albufeira

Extreem weer

Vandaag, 15:21 - Update: 11 minuten geleden

In de populaire kustplaats Albufeira in de Portugese Algarve is minstens één dode gevallen en zijn enkele tientallen mensen gewond geraakt door een mogelijke tornado. In de kustplaats zijn momenteel ook Nederlanders op vakantie. Via TUI verblijven twee Nederlanders in het resort Eden Villas & Appartments, waarvan het dak van het restaurant deels instortte.

De autoriteiten spreken over extreme windstoten. Een deel van het dak van het restaurant van een resort stortte in, waarbij zeker negentien mensen verwondingen opliepen. Bij het resort zou het gaan om Eden Villas & Appartements, dat ook bij Nederlandse aanbieders is te boeken.

Het KNMI waarschuwt je met de bekende weercodes geel, oranje en rood. Maar het kan wel eens voorkomen dat je uiteindelijk niets van dat gevaarlijke weer merkt. In deze video leggen we je daar meer over uit:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
Een nabijgelegen camping is deels verwoest, tonen beelden op sociale media. Hier vielen de dode en meerdere gewonden, melden media zoals Diario do Sul. De dode is een 85-jarige Britse, meldt de Portugese nieuwssite Publico. Eén persoon wordt vermist.

Negentien gewonden

Door de tornado raakten zeker negentien mensen gewond. Volgens een woordvoerster van TUI is er contact met de twee Nederlanders en zijn zij ongedeerd. Zij "willen hun verblijf daar voortzetten", aldus de woordvoerster. TUI kan hen eventueel verplaatsen naar een andere accommodatie.

Een woordvoerster van Sunweb laat weten dat er "zeker klanten zitten" in het getroffen gebied. Over hoe het met deze mensen gaat, meldt ze nog niets. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gehad van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen in Albufeira.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

