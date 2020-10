'Aannemen motie hogere zorgsalarissen is geen vergissing, maar gerechtigheid'

Het hart van operatieassistente Tanneke Goverse maakte een sprongetje toen dinsdagmiddag een motie voor hogere zorgsalarissen per ongeluk werd aangenomen. “Dit is geen vergissing, maar gerechtigheid”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf stemde vóór een motie van PVV-leider Geert Wilders voor een forse structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers. Het was een foutje, want eigenlijk had ze tegen moeten stemmen. Daarmee was er nét een meerderheid voor de motie: 69 Kamerleden stemden voor, 67 stemden tegen.

Tanneke is dolblij met de vergissing. “Dit doet veel met mij, het is echt heel goed nieuws. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik het berichtje binnenkreeg.” Volgens haar is deze waardering “heel hard nodig” in de zorg. “Het is heel druk nu in de zorg. Corona piekt enorm. Het is fijn dat deze motie er nu doorheen is.”

Eerdere moties met dezelfde strekking van de PVV en van de SP werden de afgelopen maanden steeds nipt verworpen omdat de coalitiepartijen elke keer tegenstemden. “Dat voelde telkens als een steek in de rug. Alsof er een spel werd gespeeld met de zorg”, herinnert Tanneke zich.

‘Eerst zien, dan geloven’

Toch vraagt de operatieassistente zich af of die structurele salarisverhoging er nu echt gaat komen. En de tweede vraag is dan of er ook echt een noemenswaardige, forse opslag komt. Bij Tanneke is het motto daarom voorlopig: eerst zien, dan geloven. Datzelfde gevoel speelt ook bij collega’s die ze spreekt.

NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, is ook blij dat de motie is aangenomen. Woordvoerder Michel van Erp noemt het een stap in de goede richting. “Maar”, zo vult hij aan, “we lossen hier het probleem niet in één keer mee op.” Ook voor de beroepsorganisatie is het afwachten welk effect de motie gaat hebben.

Hoe kon dit gebeuren?

De vraag is natuurlijk hoe het kan dat Kamerlid van der Graaf per ongeluk vóór de motie stemde, terwijl haar partij tegen is. Een woordvoerder van de ChristenUnie laat weten dat het tijdens stemmingen veel vaker gebeurt dat Kamerleden per ongeluk een verkeerde stem uitbrengen.

In dit geval maakte de verkeerde stem echter ook echt het verschil. De woordvoerder laat verder weten dat meteen na de stemming bij de Kamervoorzitter is aangegeven dat er een fout is gemaakt. Maar aan de stemming was toen al niets meer te veranderen.

De ChristenUnie benadrukt niet tegen het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel te zijn. Maar de partij vindt dat er dan eerst goed moet worden onderzocht waar het geld precies nodig is en hoeveel het allemaal gaat kosten, aldus de zegsman.