De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 10.353, dat zijn er 145 meer dan zondag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.249, dat zijn er 102 meer dan zondag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 506, dat zijn er 16 minder dan zondag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.000

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:15 – Extra coronasteun voor meerdere branches nabij

Het kabinet komt veel meer ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis financieel tegemoet. Daarnaast komen er drie aparte steunpakketten voor cultuur, evenementenbranche en horeca.

Dat zeggen ingewijden tegenover De Telegraaf. Nu nog krijgen alleen heel specifieke branches compensatie voor vaste lasten zoals huur en energie, waardoor sommige bedrijven buiten de boot vallen. Bronnen zeggen dat het kabinet die regeling tijdelijk wil openzetten voor alle bedrijven die forse omzetverliezen maken.

Er is intensief overleg geweest tussen de werkgeversorganisaties en ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken). Ook in de coalitie is besproken hoever de steun moet gaan in deze gedeeltelijke lockdown. Dinsdag wil het kabinet de extra steunmaatregelen presenteren.

Update 05:52 – Ziekenhuis Weert begint met bouw noodunits

Het Sint Jans Gasthuis in Weert begint dinsdag met het plaatsen van zeven noodgebouwen bij de hoofdingang. Daarmee bereidt het ziekenhuis zich voor op de mogelijke toestroom van coronapatiënten.

Op dit moment kan het ziekenhuis het aantal binnenkomende patiënten nog aan, maar “de besmettingen in de regio zijn stijgende en we willen goed voorbereid zijn”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. “We houden namelijk rekening met een toename van de ziekenhuisopnames vanuit de regio.”

De noodvoorziening vergroot de ruimte van de spoedpost voor de opvang van patiënten. Ook bieden de extra units de mogelijkheid coronapatiënten te scheiden van de overige spoedzorg. De noodgebouwen kunnen gebruikt worden als wachtruimte, triageruimte en behandelruimte. Dit voor zowel de Spoedeisende Hulp als voor de huisartsenpost.

Om 07.00 uur dinsdagochtend komt er een grote hijskraan bij het ziekenhuis aan, die om 08.00 uur begint met takelen. Het opzetten van de units duurt de hele ochtend en het inrichten van de gebouwen neemt vervolgens nog een kleine week in beslag.

Update 05:26 – Eerste Kamer stemt over de coronaspoedwet

De Eerste Kamer stemt dinsdagmiddag over de tijdelijke coronaspoedwet. Die moet een wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid. De senatoren vergaderden maandag van ‘s ochtends vroeg tot na middernacht over het wetsvoorstel met de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Als invoeringsdatum gaat het kabinet nu uit van 1 december “of zoveel eerder als mogelijk is”, zei De Jonge.

De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, maar met de steun van GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS komt die ruim in zicht. In de Tweede Kamer wijzigden de coalitiepartijen samen met deze vier oppositiepartijen op belangrijke punten het oorspronkelijke wetsvoorstel van het kabinet. Zo regelden ze dat de coronaboete omlaag gaat en dat de Tweede Kamer vooraf nieuwe maatregelen kan wijzigen of afkeuren. Alleen in noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor de losse coronamaatregelen is echter niet nodig.

Deze beperkte rol kreeg stevige kritiek van tegenstanders van de wet zoals Forum voor Democratie, PVV, de fractie-Otten, SP, Partij voor de Dieren. Volgens hen leidt de behandeling door de Eerste Kamer niet tot vertraging, zoals het kabinet zegt. De Jonge zei dat er wel spoed nodig is om het virus te bestrijden.

Update 04:34 – Aruba opent per 1 december grenzen voor Latijns-Amerika

Aruba opent haar grenzen per 1 december voor bezoekers uit Colombia, Mexico, Dominicaanse Republiek en Haïti. Venezuela blijft nog wel gesloten. Door deze grenzen te openen hoopt Aruba tussen de 2000 en 2500 extra toeristen per maand te trekken. Dat heeft de directeur van het Arubaanse toerismebureau bekendgemaakt.

Ook zal het per 1 november de grenzen open stellen voor toeristen uit heel Amerika. Op die manier hoopt Aruba nog eens zevenduizend bezoekers per maand meer binnen te krijgen. Op dit moment zijn alleen Amerikanen uit ‘corona-veilige’ staten welkom.

Volgens de directeur van het Arubaanse toerismebureau moet wel iedereen bij aankomst een negatieve PCR-test overleggen. Aruba kent sinds augustus een tweede corona-golf. Daarin heeft het relatief veel besmettingen gehad – meer dan 1600 actieve besmettingen halverwege september op een bevolking van 100.000 personen – maar nu is het aantal flink gedaald.

Update 01:15 – ‘Meld je als je hartklachten of een beroerte hebt’

Mensen die acute hartklachten of een mogelijke beroerte hebben, moeten zich melden bij een huisartsenpost of 112 bellen, ook tijdens de tweede coronagolf. Ze moeten medische hulp niet gaan mijden, is de gezamenlijke oproep van de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en kenniscentrum Harteraad.

De organisaties krijgen de indruk dat de laatste tijd minder patiënten met hartklachten en beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of de eerste hulp. Dat gebeurde ook tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak, afgelopen voorjaar. De vier organisaties maken zich zorgen. “Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart”, waarschuwen ze.

Mensen die last krijgen van acute verlamming of die ineens niet goed uit hun woorden komen, moeten 112 bellen, zeggen de organisaties. En wie pijn op de borst heeft, plotseling benauwd wordt of kampt met zogenoemde wegrakingen, moet de huisartsenpost of 112 inschakelen.